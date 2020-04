Štvorylka - „koronavírusovské podanie“ a lá STV1

Neopustiac vlastný byt viac ako dva dni, aj dnes som ponajviac sledoval televízne vysielanie. Vo včerajšom nedeľnom programe STV1 bol starší film Štvorylka. Čo sa pritom udialo, sa zvykne komentovať slovami: čo je veľa, to je moc!

Stáli čitatelia mojich článkov si iste všimli, že som sa takmer na dva mesiace na blogu odmlčal. Prekvapili ma nečakané zdravotné problémy, ktoré mi ubrali zo životnej energie. Mal som však aspoň to šťastie, že predbehli nástup koronavírusovej pandémie na Slovensku. Zdravotníci mi venovali (mnou nečakanú) starostlivosť, takže som v (relatívnej) pohode podstúpil časť potrebných kontrolných vyšetrení. Za to sa im chcem aj takouto formou poďakovať. Síce sa úplne všetko vykonať nestihlo, ale zrak sa mi postupne vrátil do bývalého stavu (ak nie lepšieho, lebo nejaká zmena sa predsa len udiala). Síce na písanie ešte stále nemám veľkú chuť, ale „vylepšenie“ dojmu zo Štvorylky ma dožralo natoľko, že tá nechuť akoby zmizla.

Čo sa vlastne, (aspoň) podľa mňa, stalo?

Podľa [1] sa Štvorylka (1955) odvysielala v čase 16:20 - 17:43. V programe bola okomentovaná takto:

Slovenská filmová veselohra, nakrútená podľa poviedky slovenského spisovateľa Janka Jesenského. (K úmrtiu herečky Evy Krížikovej)

Príbeh malomestského „nóbl“ bálu, ktorý skomplikuje príchod vojenskej jednotky do mesta, čo miestnym dámam náhle rozšíri možnosti výberu partnerov. Ostrý výsmech malomeštiackej obmedzenosti a súperenia. S týmto svetom kontrastuje svet služobníctva a prostých vojakov, ktorí si urobili vlastnú zábavu a nevedomky tým druhým ich zákon pokorili.

Podrobnejšie informácie o tomto filme možno nájsť, napríklad, na [2].

Mladším čitateľom tieto informácie aj tak nemôžu načrtnúť predstavu, akú má vo svojej pamäti nejeden starší z nás – trebárs aj z koronavírusom ponajviac ohrozenej „kategórie 65+“ – totiž, že vo filme účinkuje celá plejáda výrazných slovenských hereckých osobností. Nezáleží na tom, že to v tom čase neboli (ani nemohli byť) filmoví herci. Podľa mňa, každý z nich - svojím spôsobom – predvádzal herecký koncert. V týchto dňoch svoju životnú púť ukončila pani Eva Križíková (1934 – 2020) jedna z nich. Česť jej pamiatke a úprimná sústrasť pozostalým.

A, čo čert nechcel, zrazu na spodnej časti obrazu vznikol široký biely pruh, v ktorom - „bežali“ koronavírusové informácie!

Keby to bolo na internete a natlačilo sa mi to do e-mailovej schránky, kvalifikoval by som to ako spam – NEVYŽIADANÉ informácie. Ale, že sa to stalo v rámci (špecifického) programu verejnoprávnej televízie, de facto sa jednalo o VNÚTENÉ, resp. VNUCOVANÉ informácie! Dúfam, že budú so mnou súhlasiť viacerí. „Niekedy menej je naozaj viac.“

V posledných dňoch a hodinách, prakticky v jednom kuse počúvame o koronavírusovej pandémii, a mnohí už máme toho „až po krk“. Podchvíľou sa nám na televíznych obrazovkách „presúšajú“ kadejakí psychológovia (a iní –ógovia) so svojimi odbornými konštatovaniami, akú veľkú záťaž koronavírusová pandémia a úradné opatrenia v boji proti jej šíreniu (s narastajúcim časom) zanechávajú vo vedomí nás, ľudí. Všetci sme vystavení stresu. U jednych začínajú pôsobiť rôzne depresie, u iných postupne narastá strach, u tretích podráždenosť. Vraj vzrastá riziko domáceho násilia a výskytu samovražedných nálad... a pod.

To všetko môže byť pravda.

Ale – veď práve preto – by sa mali cielene vytvárať aj krátke časové zóny, v ktorých by sa psychicky labilnejší ľudia mali šancu aspoň trocha sa zotaviť. Napríklad tým, že verejnoprávna televízia vytvorí možnosť – vhodným výberom televízneho programu - aspoň nakrátko zabudnúť na aktuálnu problémovú situáciu.

Tak prečo, vážení (premotivovaní) estevéčkari, „nasilu montujete“ do takejto chvíľkovej oázy pokoja, s potencionálom aspoň čiastočne negovať účinky dlhodobého emocionálneho vypätia, informácie, ktoré sú – nie len podľa Matoviča a Kollára – dobré akurát na tie dve povestné veci?! To ste čo študovali, že vás to posunulo na stoličky, ktoré vám umožňujú vymýšľať a schvaľovať podobné sprostosti a „kraviny“?! Vám múdre slová spomenutých psychológov (a iných –ógov) nič nehovoria? Vám stačia (teraz) len rúška "cez hubu"? Ak by váš problém spočíval len v prepracovanosti, vrelo vám odporúčam ísť sa zotaviť do niektorej z nižšie uvedených destinácií. –

TOP-destinácie na zotavenie sa z dôsledkov koronavírusovej pandémie v lete 2020. (Internet.)

Keby záležalo na mne, kopol by som vás obidvoch – toho aj toho – do nohavíc, a v živote by som vás nepripustil k žiadnej informačnej práci s masových dosahom na verejnosť.

Ak vás nikto „neumravní“, môže slovenská verejnosť (prípadne) očakávať, že aj vysielanie filmov s náboženskou tematikou Veľkého týždňa, „vylepšíte“ neopomenuteľnými informáciami o stave koronavírusovej pandémie.

Len si to predstavte, ako by televízni diváci trpeli – napríklad, pri scéne Kristovho ukrižovania na Golgote – absenciou aktuálnych údajov, koľko bolo toho dňa testovaných, koľko pozitívnych a koľko obetí koronavírusu povedzme v takom Portugalsku alebo trebárs USA!

Osobne si myslím, že keby ste niečo podobné realizovali, Konferencia biskupov Slovenska by podala na vedení STV taký ostrý protest, že by vás nadriadení kopli nie len do nohavíc, ale rovno by vás vykopli zo zamestnania. Aby ste aj vy vedeli, čo je to naozaj trpieť.

S uvedeným príkladom z dielne STV1 ostro kontrastuje počínanie komerčných televízií. Aj oni dobre vedia, že všade okolo nás „zúri“ koronavírus. Ale to ich vonkoncom nenasmerovalo k tomu, aby v podobnom čase podobne „dojebabrali“ vysielanie svojich oddychových programov. NOVA uviedla Postřižiny, Markíza Hornú Dolnú, JOJ Plus Profesionálov a trebárs WAU Colomba.

Samozrejme, nerozčuľoval by som sa (veď sa aj vraví, že rozčuľovať sa pre hlúposť iných znamená pomstiť sa sám sebe) nad zbastardením Švorylky, keby som nevedel, že najneskôr o dve hodiny, t.j. o 19:00, začnú estevečkárske televízne noviny, kde nás budú opakovane „kŕmiť“ tými istými „neopomenuteľnými“ informáciami. Isteže som sa nemýlil, ba dočkal som sa – ako všetci – aj čohosi naviac. Ja z toho ale neosprostiem.

Ústami (dokonca) prezidentky SR sme boli informovaní, že ohľadom násilia v rodinách sa môžeme obrátiť na „pomozmesinaslovensku.sk“ (alebo tak nejak podobne) a po trištvrte hodine týchto správ sme boli „vystavení pokušeniu“ odsledovať Matovičovo vystúpenie s celým (odborným) „ansámblom“ v pozadí, vrátane exministerky zdravotníctva, a jej terajším nástupcom po jeho boku.

Igor, ty si nevieš uvedomiť, že sa mu neustále montuješ do jeho práce a že tvoje poslanie je vlastne niekde úplne inde? Ty si tak naivný, že si myslíš, že Slováci ti nadosmrti nezabudnú, čo všetko si pre nich urobil v čase koronavírusovej pandémie? Neželám ti to, ale asi budeš nemilo prekvapený. Keď koronavírusová kríza pominie, na tvoju úlohu „hlásnej zdravotníckej trúby“ sa zabudne veľmi rýchlo. A, keď ťa tvoji politickí protivníci budú „trhať na franforce“ za to, že si „neuhral“ aj dôsledky ekonomickej krízy, ktorá naisto nastane, vtedy ti terajšie zásluhy nepomôžu ani zamak (a nie len tebe). Na Kvetnú nedeľu, takto pred dvomi tisícmi rokov, vraj Krista - vstupujúceho do Jeruzalema – vítali zástupy s ratolesťami v rukách. A už na Veľký piatok - tie isté davy - volali: Ukrižuj ho!

Pramene:

[1] http://www.rtvs.sk/televizia/tv-program?date=2020-04-05

[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Štvorylka_(film)

Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.