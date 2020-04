Karanténa s humorom – humor v karanténe

Vraj, základom oddychu je zmena. Výsledkom mojej koronavírusovej „autokarantény“ sú dve návštevy predajne potravín počas týždňa. Akú-takú zmenu režimu mi prináša až nepatrný prídavok humoru, doručovaný sterilnou e-mailovou cestou.

V tento výnimočno-sviatkový čas som sa rozhodol preniesť zopár iskričiek humoru, z internetového prostredia „ľudovej tvorivosti“, aj do blogového priestoru SME – ako určitú protiváhu tu aktuálne zverejňovaných príspevkov s menej humornými témami. Pretože sa jedná o humor, chcem byť stručný.

V prvom rade mi dovoľte zaželať nám všetkým spoločne príjemné prežitie tohtoročných veľkonočných sviatkov spôsobom, ako si to vyžaduje okamžitá situácia. -

Veľkonočné posolstvo 2020, adresované na všetky kontinenty. (Prevzaté z internetu.)

Odporúčam do všeobecnej pozornosti aj menej oficiálne pozdravy (a postrehy). -

Špecifický pohľad na súčasnú situáciu - z prostredia slovenských valalov. (Prevzaté z internetu.)

Pozor na „korona-kalórie“! (Prevzaté z internetu (vďaka Lucyi Pavlíkovej-Bandžuchovej).)

A neprestávajme sa tešiť na opäť osobné stretnutia po skončení korona-karantény!

Ale zatiaľ (po najviac) seďme doma. („To chce klid“!)

Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.