Pezinský Permoník 2020 a Geopark Malé Karpaty

Kvôli dobiehaniu kondičných restov ešte z obdobia covidovej karantény, podnikol som s priateľom niekoľko výletov za krásami našej vlasti. Špecifickým zážitkom pre nás bola mineralogická burza, v rámci podujatia Pezinský Permoník.

24. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, ktorý pravidelne organizuje nezisková organizácia Barbora, predstavoval len jeden bod v pestrom kultúrnom programe Pezinského Permoníka, ktorý sa tohto roku konal v dňoch 21. – 23. augusta. Pre mňa osobne však bol jediným „magnetom“, ktorý ma privábil do Pezinka. Ak sa nemýlim, jednalo sa o prvé podujatie svojho druhu, ktoré sa na Slovensku konalo po zrušení plošných mimoriadnych opatrení v súvislosti s koronakrízou Covid-u 19. Pretože nebolo isté, či Pezinského Permoníka nestihne osud všetkých predošlých mineralogických búrz na Slovensku v prvom polroku 2020, radšej som sa informoval u usporiadateľov tri týždne dopredu. Že vraj naisto bude.

Do Pezinka a naspäť, s prestupom v Trnave, sme cestovali 21. augusta z Liptovského Mikuláša necelé štyri hodiny. Rýchliky v obidvoch smeroch boli plné, ale nezačul som ani slovo na tému 52. výročia prekvapujúceho vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v roku 1968. Bol pekný slnečný deň, tváre ľudí disciplinovane zahalené rúškami, ich mysle zaujaté bohviečím.

Pezinok sa mi celkom páčil a urobil som si zopár „turistických“ záberov.

Pezinok je krásne mestečko. (FOTO: F. Cudziš)

Idúc ulicami k naplánovanému cieľu, nevdojak sa mi neustále vracal v mysli nápev odrhovačky, ktorú som počul ešte ako vysokoškolský študent: V Pezinku na rínku vešali richtára... Ale nie o tom som chcel.

Burza sa konala v Mestskom kultúrnom centre. Na verejnom priestranstve pred budovou, už pred vstupom do nej, ma zdiaľky upútala expozícia Geoparku. Venoval som jej však predbežne len jeden záber.

(FOTO: F. Cudziš)

Teraz som bol viac zvedavý na to, aká je účasť predajcov, pestrosť ponuky minerálov a ostatných vecí a tiež ceny. Nádejal som sa, že ponuka bude naozaj pestrá a ceny primerané, o čo sa mohol celkom logicky pričiniť výpadok v burzovných obchodoch z dôvodu koronakrízy.

Prístup do priestorov burzy na prízemí i na prvom poschodí bol podmienený dodržiavaním osvedčených hygienických opatrení. Vstupné: dve eurá – bez výnimky. Informoval som sa, či neposkytujú nejaké zľavy, ale že nie. (Trochu ma to prekvapilo, pretože napríklad v Bratislave-Ružinove, v kultúrnom dome Cultus, umožňujú osobám s preukazom ŤZP bezplatný vstup.) Okrem toho, spolu so vstupenkou dávali aj čísla, ktoré bolo treba pri odchode z burzy vhodiť do osobitnej krabice. Týmto spôsobom sa dalo kontrolovať množstvo návštevníkov burzy, či ich počet nepresahuje stanovený limit.

Samotná burza minerálov, fosílií a drahých kameňov sa podobala na viaceré iné, ktoré som v priebehu rokov navštívil. Bolo tu však menej predajcov ako inokedy, a aj záujemcov o ponúkaný tovar bolo znateľne pomenej. Konštatoval to aj môj spoločník. Napokon, bol to len prvý deň burzy z troch, aj to v prvej polovici. Sortiment slušný, ale čo krajší kus – jedno či minerálu alebo organickej prírodniny – cena presahovala naše finančné možnosti.

Heřmanovská antofylitová „pecka“ (guľa)

Spomedzi všetkých vzoriek minerálov, ktoré som si na burze v Pezinku kúpil, ma najviac zaujala tzv. „Heřmanovská pecka“. Z chemického hľadiska sa jedná o antofylit – Mg7[Si8O22/(OH)2] - [1]. Prídomok dostala podľa svojho náleziska, ktoré sa nachádza na nenápadnom ale mineralogicky zaujímavom mieste, asi 300 m od Heřmanova (okr. Děčín, ČR, [2]). Nálezisko sa nachádza na styku dvoch hornín – pegmatitu a hadca. To sú tie potrebné geologické podmienky na vznik šošovkovitých alebo guľovitých „peciek“ s veľkosťou až do 9 cm. Zeleno-hnedá sľuda (flogopit) tvorí jadro, ktoré je obklopené svetlosivým vláknitým antofylitom. Medzi týmito zónami sa často nachádza sivozelená hmota tvorená chloritom a montmorilonitom. Povrch tvorí opäť flogopit. [3]

Na predaj boli aj lacné vzorky tohto unikátu.

Lacné zlomky Heřmanovských gúľ. (FOTO: F. Cudziš)

Tie sa však nedali porovnávať s dokonalejšími Heřmanovskými guľami. Pri pozornejšom pohľade vidno, že dvojice vzoriek napravo i naľavo tvoria časti jedného celku. Pravdepodobne boli umne naklepnuté; pretože ich spontánne puknutie práve takým akurátnym spôsobom je málo pravdepodobné.

Časti vľavo a vpravo tvoria dve kompletné Heřmanovské gule. Tomu zodpovedá aj ich väčšia cena. (FOTO: F. Cudziš)

Geopark Malé Karpaty

Odľahčený o (pre mňa) nezanedbateľnú finančnú čiastku, konečne sme sa vytrmácali z priestorov burzy a vyšli pred mestské kultúrne centrum. Zbaviac sa jarma hygienického rúška, mohol som teraz uvoľnený zamerať pozornosť na expozíciu Geoparku Malé Karpaty, na ktorú trpezlivo dozeral Jiří Vitaloš [4]. (Zhodou okolností, bývam v Liptovskom Mikuláši takmer bezprostredne pri miestnej časti Vitálišovce.)

Jiří Vitaloš je pripravený na otvorenie Geoparku 2020 v Pezinku. (FOTO: F. Cudziš)

Infostánok Geoparku ešte len čakalo oficiálne otvorenie o 15. hod. (prvý deň mal fungovať do 20. hod., druhý deň v čase 10:00 – 20:00, tretí deň v čase 11:00 – 17:00).

Z nasledujúcich záberov vidno, že expozícia bola starostlivo pripravená. Za to, myslím si, patrí všetkým zainteresovaným - ktorí majú tak vrelý vzťah ku geológii, mineralógii a paleontológii – srdečná vďaka zo strany tých, ktorých pozornosť sa snažia na uvedené vedy upriamiť.

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Na Slovensku máme pomerne veľa nadšencov, ktorí sa venujú danej problematike naozaj zanietene. Napríklad, pred dvomi rokmi som si na mineralogickej burze v Banskej Bystrici všimol podobnú aktivitu. –

Z mineralogickej burzy v Banskej Bystrici 2018. (FOTO: F. Cudziš)

Počas druhého a tretieho dňa Pezinského Permoníka sa (okrem iných zaujímavých akcií, [5]) konal tiež 19. ročník Pouličného ryžovania zlata na Slovensku a v záverečný deň 8. ročník Súťaže pre deti v kreslení a maľovaní najkrajšieho Permoníka, pod záštitou primátora mesta Pezinok Igora Hianika.

Adieu - Pezinok 2020. (FOTO: F. Cudziš)

Pri troche šťastia, do konca roka 2020 by sa mohli konať ešte tieto mineralogické burzy (resp. aspoň niektoré z nich):

11.–12.9.2020 Banská Štiavnica (Štiavnický Salamander)

25. 9. - 26. 9. 2020 Lučenec (obchodné centrum Galéria)

3. 10. 2020 Bratislava (Ružinov, dom kultúry Cultus)

17. 10. 2020 Bratislava (Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21)

24.10. - 25.10. 2020 Košice (obchodné centrum Atrium)

13. 11. - 14. 11. 2020 Banská Bystrica (EUROPA shopping center)

27. 11. - 28. 11. 2020 Liptovský Mikuláš (RGB LIPTOV, Kamenné pole)

Pramene:

[1] http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/antofylit.html

[2] https://www.hermanov.info

[3] http://www.skrinarov.wbs.cz/Hermanovska-koule.html

[4] https://geoparkmalekarpaty.sk/team/jiri-vitalos/

[5] https://geoparkmalekarpaty.sk/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-PROGRAM-PP-2020-pdf.pdf

Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.