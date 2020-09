Propagujúci sám vojak v poli (v Kežmarku), IV.

Z úmyslu – v rámci svojej osobnej iniciatíve spropagovať projekt tzv. pacyklového stroja – za tým účelom, postupne navštevujem väčšie slovenské mestá. Pritom musím zohľadňovať predpoveď počasia. Zistil som, že pekne bude na Spiši

Počasie na mieste propagácie projektu je pre mňa dôležité z toho dôvodu, že môj propagačný dvojplagát je zhotovený z obyčajného baliaceho papiera. Je síce poistený proti zatrhnutiu na najháklivejších miestach (obvod papierovej plochy je olemovaný lepiacou páskou), ale intenzívnejšie zmočenie mrholením, nieto ešte prudším dažďom, by ho úplne zničilo. Prakticky ho – pre zmenu, z vnútornej strany - ohrozuje aj obyčajný ľudský pot. Preto je v oblasti dotyku s pleciami, podlepený širokou lepiacou páskou po celej ploche.

Program pobytu v danej lokalite si dopredu snažím pripraviť tak, aby som čo najviac spojil príjemné s užitočným. Nazdávam sa, že moja iniciatíva sa v neďalekej budúcnosti ukáže ako užitočná pre všetkých. Náklady na ňu však uhrádzam sám.

Pretože nie som naivný, nevnucujem sa nasilu do pozornosti. Nemám v úmysle vystávať na zvolenom mieste celý deň, napríklad ako nejaký jehovista, ktorý ponúka okoloidúcim svoju nábožensky zameranú literatúru či iné propagačné materiály.

A, keďže si náklady cesty a pobytu uhrádzam sám, ostáva tiež na mne, aby som si za to našiel aj nejakú protihodnotu. Mňa zaujíma mnoho vecí, preto nie je problém nájsť na zvolenom mieste prechodného pôsobenia pozoruhodnosti, ktoré ma zaujímajú. Viem, že ma obohatia kultúrnym zážitkom i spoznaním (alebo pripomenutím si a obnovením) nejakých konkrétnych faktov.

Darmo by ma niekto presviedčal, že niečo stojí za pozornosť, keď mňa to (v podstate) nezaujíma. Súc si toho vedomý, práve preto sa nasilu nevnucujem do pozornosti. Jednak – súdiac podľa seba – nie každého musí zaujímať problematika propagovaného projektu. Tiež sú ľudia, ktorí sa (ešte vždy) - „pre istotu“ – stránia nezvyčajných, pre nich automaticky podozrivých vecí. Ale existujú medzi nami aj ľudia, ktorí sú založení úplne ináč a celkom prirodzene sa zaujímajú o veci, s ktorými sa postretli čo len náhodne, ale chápu to ako možné rozšírenie svojich osobných obzorov. Veď sa aj hovorí, že „za opýtanie nič nedáš“. [To len u advokátov hrozí, ak sa opýtate trebárs len koľko je hodín, naúčtovanie platby za prvú (čo len načatú) štvrťhodinu „právnej porady“, za ktorú môžu (prípadne) považovať svoju odpoveď na dopyt o čase.] A takým ľuďom sa snažím poskytnúť čo najvyčerpávajúcejšie informácie o projekte pacyklového stroja, pravda, v rozsahu úmernom ich vzdelaniu a ich možnej reálnej predstave o problematike.

Kým sa tak stane, venujem sa (popri štúdiu ľudských pováh – a je ich veru poriadna galéria – zaujímavostiam vo svojom okolí, aj mimo rámca vopred vytýčeného programu. Preto rád fotografujem a z každého „výletu“ si prinesiem do dvesto záberov. Z nich mnohé sa takzvane nevydaria, ostatné však nesporne obohacujú môj osobný archív a je možné, že niektoré z nich využijem aj dodatočne. A napokon, ako plynie čas, pomaly ale isto nadobúdajú dokumentárnu hodnotu ako historické svedectvo.

V Kežmarku, 18.9.2020

Kežmarok je okresným mestom, s pekným výhľadom na východný okraj Vysokých Tatier, najmä na skupinu Lomnického a Kežmarského štítu. V dohľade je aj vápencový masív Belianskych Tatier, orientovaných kolmo na hlavný (žulový) hrebeň Vysokých Tatier, s podstatne nižšími vrcholmi a s celkom odlišným geologickým zložením, vďaka ktorému mohla vzniknúť aj známa Belianska jaskyňa v Tatranskej Kotline.

Cesta k centru mesta zo železničnej stanice. V pozadí štíty východného okraja Vysokých Tatier a vrcholy Belianskych Tatier. (FOTO: F. Cudziš)

Kežmarok je aj jedným z historických centier Spiša (napr. popri Levoči a iných spišských mestách, ktoré boli 360 rokov v tzv. Spišskom zálohu – pozri [1]) a ústredným mestom Karpatských Nemcov, žijúcich na Slovensku v niekdajšom Uhorsku.

O historickom vývoji Kežmarku si možno urobiť dobrú predstavu podľa zmien v národnostnom i náboženskom zložení obyvateľstva v rôznych časových obdobiach. Výstižný prehľad udáva napr. [2]

S priateľom sme využili „propagačný“ pobyt v Kežmarku aj na prehliadku dreveného evanjelického artikulárneho Kostola Najsvätejšej Trojice zo 17. storočia(od 7.7.2008 zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO) a akosi exoticky pôsobiaci Nový evanjelický kostol s mauzóleom Imricha Thökölyho z počiatku 19. storočia.

Pohľady na artikulárny kostol zvonka i zvnútra

(FOTO: F. Cudziš)

Interiér artikulárneho kostola. Čelný pohľad. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Organ v artikulárnom kostole. (FOTO: F. Cudziš)

Organizované skupiny návštevníkov artikulárneho kostola počúvajú odborný výklad. (FOTO: F. Cudziš)

Pri fotografovaní vnútra artikulárneho kostola bolo najväčším problémom protisvetlo. Kostol má okrúhle okná na každej strane, aby bol dobre osvetlený každý kút jeho pôdorysu, ktorý má tvar kríža. (FOTO: F. Cudziš)

Organ v detailnejšom zábere. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Kazateľnica. (FOTO: F. Cudziš)

Pohľady na Nový evanjelický kostol

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Kežmarskí evanjelici chceli mať kostol, aký nebude mať páru široko-ďaleko. Najbližší, s podobným projektom, sa nachádza vo Viedni. (FOTO: F. Cudziš)

Podľa zásady projektu - ako napravo tak i naľavo - sa na ľavej bočnej stene nachádza napodobenina vstupu do mauzolea Imricha Thökölyho v pravej bočnej stene kostola, s pamätnými tabuľami na kežmarské obete 1. svetovej vojny. (FOTO: F. Cudziš)

Kým skupina návštevníkov počúva odborný výklad, ja usilovne fotografujem. Akustika je tu podstatne horšia ako vo vedľajšom drevenom artikulárnom kostole, sústredený na fotografovanie, z výkladu preto sporadicky zachytávam len zlomky. (FOTO: F. Cudziš)

Pohľad, zameraný viac na stenu nad vstupom do mauzolea. (FOTO: F. Cudziš)

Stĺporadie pri vstupe do kostola. (FOTO: F. Cudziš)

Interiér mauzólea s katafalkom Imricha Thökölyho. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Trojkostolie

Tie kostoly stoja pekne vedľa seba. V ich blízkosti sa nachádzajú aj ďalšie historické budovy, napríklad budova známeho kežmarského lýcea, na ktorom študovala celá plejáda slovenských osobností [2]. Naproti stojí nový Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, dokončený v r. 2004. [3]

Tri kostoly vedľa seba. Naľavo vpredu je drevený artikulárny kostol s tradičnou šindľovou strechou a zvonka omietnutými bielymi múrmi. Naľavo vzadu je Nový evanjelický kostol.Napravo je v zábere vstup do Chrámu Narodenia presvätej Bohorodičky. (FOTO: F. Cudziš)

Interiér Chrámu Narodenia presvätej Bohorodičky. Snímané cez presklenú stenu, lebo vstup ďalej bol zamknutý. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Detail vnútornej výzdoby chrámu. (FOTO: F. Cudziš)

Propagácia projektu pacyklového stroja v Kežmarku

Medzi tromi kostolmi uprostred. Aj v Kežmarku platí známe „Pomôž si človeče, (potom) aj boh ti pomôže“. (FOTO: I. Klohna)

Na chodníku v historickom jadre Kežmarku, vyhlásenom v r. 1950 za mestskú pamiatkovú rezerváciu (jednu z osemnástich na Slovensku, [2]). (FOTO: I. Klohna)

Poblíž mestského hradu. (FOTO: I. Klohna)

(FOTO: I. Klohna)

Zopár zaujímavých pohľadov na záver

Do Kežmarku sme pricestovali vlakom. V poslednej dobe vlaky na Slovensku systematicky meškajú pre výluky, pretože na tratiach sa intenzívne pracuje, naviac – ako vidno aj zo záberov – prácam praje dobré počasie.

Kežmarok má tiež zaujímavú budovu železničnej stanice, vo vnútri s pôsobivou secesnou výzdobou.

Motorový vlak na železničnej stanici v Kežmarku, premávajúci na trati Poprad - Stará Ľubovňa. (FOTO: F. Cudziš)

Vestibul kežmarskej železničnej stanice má pôvodnú secesnú výzdobu. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Ľavá časť južného priečelia kežmarskej železničnej stanice, poznačená vandalským graffiti. (FOTO: F. Cudziš)

Pravá časť južného priečelia železničnej stanice. (FOTO: F. Cudziš)

Pramene:

[1] https://sk.wikipedia.org/wiki/Spišský_záloh

[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kežmarok

[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Chrám_Narodenia_presvätej_Bohorodičky_(Kežmarok)

Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.