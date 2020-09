Propagujúci sám vojak v poli (v Poprade), V.

V rámci svojej osobnej iniciatívy - spropagovať projekt tzv. pacyklového stroja, postupne navštevujem väčšie slovenské mestá. Bol som aj na Spiši. Najprv v Kežmarku, potom v Poprade.

V Poprade, 18.9.2020

Vedľajším bodom programu, popri manifestačnej propagácii projektu pacyklového stroja, bola návšteva Podtatranského múzea v Poprade.

Ako vždy, prvou časťou plánovanej trasy bola cesta zo železničnej stanice na Námestie svätého Egídia, ktoré sa nachádza v centre Popradu.

Popradská železničná stanica bola zmodernizovaná pri príležitosti Majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní, ktoré sa konali na Štrbskom Plese v r. 1970. Slávi teda 50. výročie svojej novodobej existencie. (FOTO: F. Cudziš)

Mesto Poprad vzniklo zlúčením pôvodne samostatných a historicky významných obcí (dnes jeho miestnych častí), ako sú Veľká, Spišská Sobota, Spišské Matejovce a Stráže.

V dnes už neexistujúcej nemocnici v Spišskej Sobote som sa narodil. V miestnom kostole (Kostol svätého Juraja), najstaršej sobotskej stavby z polovice 12. storočia sa nachádza spolu päť gotických oltárov, z ktorých hlavný Oltár svätého Juraja z r. 1516 je dielom Majstra Pavla z Levoče.[1] (Presný dojem o vonkajšom vzhľade kostola a jeho vnútornej výzdoby možno získať prostredníctvom obrázkov, ktoré vám internetový vyhľadávač google ponúkne po zadaní hesla „spišská sobota kostol“.) V súčasnosti je Spišská Sobota vyhlásená za mestkú pamiatkovú rezerváciu.[2]

Kto sa už stretol s menom dobrodruha slovenského pôvodu – svätoznámeho grófa Mórica Beňovského (1746 - 1786) – možno ho bude zaujímať, že jeho manželka Anna Zuzana Hönschová (1768 - 1786) pochádzala práve zo Spišskej Soboty, ktorá mala od roku 1271, od kráľa Belu IV., pridelené mestské práva, takže mohla konkurovať aj takým dôležitým centrám Spiša ako Kežmarok alebo Levoča.[3]

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

V úlohe propagátora projektu pacyklového stroja na Námestí sv. Egídia v Poprade. (FOTO: I. Klohna)

(FOTO: I. Klohna)

Fontána na Námestí sv. Egídia. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Ten istý pohľad na popradské Námestie sv. Egídia, podaný v teplejších farbách. (FOTO: F. Cudziš)

Mariánsky stĺp Immaculaty na Námestí sv. Egídia. Podobný stĺp svätice pred rímskokatolíckym kostolom sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej, bol slávnostne požehnaný 28.5.2020 pri príležitosti dokončenia jeho obnovy. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Svätý Egídius s kajúcnikom na Námestí sv.Egídia v Poprade, v priestore medzi sakrálnymi stavbami. Obnovené súsošie bolo slávnostne posvätené 1.9.2020. (FOTO: F. Cudziš)

Pohľad od obchodného reťazca Fórum na skupinu Lomnického štítu. (FOTO: F. Cudziš)

Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade, s najstarším predchodcom z r.1876, je nadregionálne múzeum, ktorého predchodcami boli Karpatské múzeum v Kežmarku a Tatranské múzeum vo Veľkej (dnes miestna časť Popradu). Pôvodné Karpatské múzeum v Kežmarku založil Uhorský karpatský spolok.

Vo svojich zbierkach má toto múzeum unikátne predmety a exponáty z podtatranského regiónu dotýkajúce sa praveku, histórie, prírodných vied, archeológie a pod. Ponúka štúdium archívnych materiálov, disponuje rozsiahlym knižničným fondom. [4]

Podtatranské múzeum v Poprade. (FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Medzi najzaujímavejšie exponáty voľakedy patrila kópia sfosilizovaného vyliatku mozgovne neandertálskeho človeka, ktorá sa našla v roku 1926 v travertínovom lome v neďalekých Gánovciach pri Poprade. Pozri napr. [5] Príbeh o tom, ako tento archeologický „nález storočia“ za prvej republiky urobil cigánsky strelmajster Koky, vedel veľmi pútavo podať nezabudnuteľný slovenský historik, spisovateľ a publicista Pavel Dvořák (1937 - 2018). [6]

Dnes ju múzeum predstavuje návštevníkom len vo virtuálnej podobe.

Obraz na monitore počítača. (FOTO: F. Cudziš)

Druhým veľmi významným exponátom je expozícia predmetov, pochádzajúcich z prekvapujúceho, náhodného archeologického nálezu európskeho významu, akým bol nález kniežacej hrobky v lokalite Poprad-Matejovce v r. 2005. [7]

Vľavo vzadu vidno model rekonštruovaného kniežacieho hrobu, objaveného v Poprade-Matejovciach v r.2005, a niektoré predmety v ňom nájdené. (FOTO: F. Cudziš)

Ukážka zachovaných častí výdrevy kniežacej hrobky. (FOTO: F. Cudziš)

Ale aj okrem toho sa bolo v múzeu na čo pozerať.

(FOTO: F. Cudziš)

(FOTO: F. Cudziš)

Pramene:

Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.