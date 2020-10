Igor, Igor! – Zase sa flákaš, a - je ti jedno či v Bruseli alebo dzesi na vyhodze!

Vašek Havlů, počas prvej návštevy pápeža v Československu, povedal: „Nevím zdali vím, co je to zázrak“... Zas sa neveriacky pýtam sám seba – bdiem, a či sním? – pri pohľade na IM, ako sa „presúša“ pri testovaní na Covid 19.

Možno sa čitateľ tiež opýta sám seba: „Čo má toto znamenať?! – Čo sa ten Cudziš zas se... rinká, čo sa mu nepáči?!

Nebojte sa, tento článok nebude tak dlhý, ako ho mnohí odo mňa očakávate. Budem sa snažiť byť stručný, aby v záplave zbytočných slov nezanikla jeho pointa.

Najprv však pripomeniem dva svoje postoje, ktoré len podčiarkujú to, čo som predpokladal – a čoho som sa aj obával – už skôr. -

26. marca t.r. som na blogu napísal:

Keď sledujem v televízii, ako veľmi sa p. Matovič angažuje v aktuálnom boji proti koronavírusu na Slovensku, mám z toho zmiešané pocity. S odznením tejto kampane sa na jeho aktivity veľmi rýchlo zabudne, takže, tvárou v tvár jej ekonomickým dopadom na obyčajných ľudí, sa sotva od nich dočká vďaky. Je ľahko možné, že zanedlho zaznie aj volanie po predčasných voľbách, kde už OĽANO podobný volebný úspech ako teraz nedosiahne.[1]

6. apríla t.r. som ešte trochu „pritvrdil“, položiac otázku:

Igor, ty si nevieš uvedomiť, že sa mu (ministrovi zdravotníctva – pozn. autora) neustále montuješ do jeho práce a že tvoje poslanie je vlastne niekde úplne inde? Ty si tak naivný, že si myslíš, že Slováci ti nadosmrti nezabudnú, čo všetko si pre nich urobil v čase koronavírusovej pandémie? Neželám ti to, ale asi budeš nemilo prekvapený. Keď koronavírusová kríza pominie, na tvoju úlohu „hlásnej zdravotníckej trúby“ sa zabudne veľmi rýchlo. A, keď ťa tvoji politickí protivníci budú „trhať na franforce“ za to, že si „neuhral“ aj dôsledky ekonomickej krízy, ktorá naisto nastane, vtedy ti terajšie zásluhy nepomôžu ani zamak (a nie len tebe). Na Kvetnú nedeľu, takto pred dvomi tisícmi rokov, vraj Krista - vstupujúceho do Jeruzalema – vítali zástupy s ratolesťami v rukách. A už na Veľký piatok - tie isté davy - volali: Ukrižuj ho! [2]

Síce, hneď v prvom diskusnom príspevku k obsahu predmetného článku je táto pasáž:

„A ten Váš záver článku, to "bohorovné" tykanie p. premiérovi I. Matovičovi - to je akože o čom? Je to Váš priamy príbuzný, keď na neho idete štýlom "Igor sem - Igor tam" a bez zmyslu pre objektívnosť ho pseudokritizujete? Ak premiéra považujete len za "hlásnu trúbu," tak je mi to ľúto. Jeho povinnosťou je informovať občanov štátu - hoc keby mal "tlačovky" aj 11-krát za deň a 11-krát v noci. A Vás, ani nikoho iného, nikto nenúti sledovať, počúvať ich.“

Ale to mi nebráni, aby som sa aj dnes - Igora Matoviča (lebo meno mu ostane natrvalo, ale aktuálna vládna funkcia sotva) – nespýtal:

Chápem, že sa pred verejnosťou a pred televíznymi kamerami „hrajkáte“ na pomocníka pri koronavírusovom testovaní na Covid 19, chcejúc si takto vylepšiť osobný imidž po všetkých tých babráctvach, ktorých ste sa dopustili. Hrajkáte sa takto - „dzesi na vyhodze“ - namiesto toho, aby ste robili skutočnú prácu premiéra, ktorú robiť sa od vás právom očakáva. Hrajkáte sa takto - za premiérsky plat!

Zariadite podobnú „odmenu“ aj všetkým ostatným – naozaj „makajúcim“ – (aspoň) profesionálnym zdravotníckym pracovníkom (keď už nie aj zúčastneným dobrovoľníkom z radov bežných občanov)?

Nech sa na mňa nikto zato nehnevá. Len pokračujem v logicky nasadenom „kurze“ – za rovnakú prácu by mali všetci dostávať rovnakú plácu!, o ktorom som naposledy písal v článku [3].

Igor, nech robí čokoľvek, vždy musí byť okolo toho nejaký ten (televízne propagovaný) „hunbug“. Narozdiel, povedzme od pani Kolíkovej, ktorá pracuje „nenápadne ako taká šedá myška“ ale efektívne – už sa čoraz markantnejšie črtajú výsledky jej pôsobenia v prospech slobodnejšej policajnej práce.

Kdežeby si však z nej bral premiér príklad, aby radšej riešil problém, ako sa „dostať na kobylku“ povedzme „takému Kováčikovi“. Načo aj? Kolíková sa snaží a – preferencie strany „Za ľudí“ klesajú. Igor radšej vsádza na osvedčené divadlo pred ľuďmi. Ešte vždy má koho oklamať, ale pred rozumnejšími už sotva zatají, že na premiérsky post – jednoducho „nemá“.

Ani mňa to neteší. Ale, čím dlhšie bude tento povážlivý stav trvať, tým horšie „dedičstvo“ nám - po ňom a „jeho ľuďoch“ - všetkým zostane.

