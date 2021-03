Poznámka k ostatnému predĺženiu núdzového stavu na Slovensku

Ústavný súd sa 24.3.t.r. zaoberal podaním skupiny poslancov a generálneho prokurátora na posúdenie ústavnosti predĺženia núdzového stavu vládou SR. TA3 si pozvala vyjadriť sa k téme právnikov. Ja podávam vlastný názor na vec.

Vlastne sa jedná len o pomerne stručnú poznámku.

Moderátor Peter Bielik si, po žoviálnom Borisovi Kollárovi v úvode, do strednej časti relácie Téma dňa - s mottom „Núdzový stav posúdi Ústavný súd“ - pozval predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Petráka (OľaNO) a podpredsedu Borisa Suska (Smer-SD). Boris Susko sa pri svojich odpovediach držal filozofie Róberta Fica.

Stredná časť relácie Téma dňa na TA3, 24.3.2021. (REPRODUKCIA: F. Cudziš)

Predmetné podanie s výhradami proti ostatnému predĺženiu núdzového stavu z dielne opozičných poslancov NR SR na Ústavný súd SR už v predstihu ohlásil Róbert Fico. So svojimi pochybnosťami sa na túto inštitúciu obrátil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Mal som možnosť sledovať naživo tlačovú besedu, kde Róbert Fico (podľa mňa, správne) zdôrazňoval, že v čase núdzového stavu – pre jeho výnimočnosť – treba dodržiavať ústavnosť ešte dôslednejšie ako za normálneho stavu. Podľa jeho vyjadrení som usúdil, že pri schvaľovaní návrhu na predĺženie núdzového stavu vládou SR si táto racionálna zásada zrejme vybrala „oddychový čas“. Preto, obrazne povedané, nemohla na mieste protestovať proti pošľapávaniu ústavnosti (možno motivovanej vládnou rutinou prerastajúcou až do akéhosi šlendriánstva).

Róbert Fico sa pred kamerami domýšľal, že „na vláde“ pôvodne takýto bod programu rokovania ani nebol. Niekto ho zrejme navrhol (len) ústne, a bez písomného zdôvodnenia! A takto – nezdôvodnené – priputovalo vládne rozhodnutie o predĺžení núdzového stavu aj do Národnej rady SR (!). Akoby vláda SR bola naozaj len nejaká banda amatérov.

Pred kamerami, na „hosťovaní“ u Petra Bielika, však ono zdôvodnenie Milan Vetrák vysypal ako z rukáva. A, čuduj sa svete, bolo podložené až tromi výrečnými argumentami.

Po prvé. Bez núdzového stavu by vraj nemohol fungovať tzv. covid-automat.

Podľa tejto logiky predsedu ústavnoprávneho výboru sa teda má Slovensko na čo tešiť. – Núdzový stav musí trvať dovtedy, dokedy bude potrebné riadiť sa covid-automatom!

Ale koronavírusová pandémia je len jedným z prípadov, ktoré nás môžu vážne zasiahnuť svojimi neblahými dôsledkami. Môžu prísť aj iné závažné problémy, napríklad, dlhodobé suchá alebo iné pliagy, s ktorými bude nutné „bojovať“ s podobnými ťažkosťami, ako sme dnes odkázaní bojovať so všetkými štyrmi ročnými obdobiami. (Zaplať pánboh, že ich stále – aké-také - máme ešte všetky štyri).

A to v každom podobnom prípade siahneme po „univerzálnom“ núdzovom stave?

Nepatrilo by sa legislatívne pripraviť, na každú podobnú pliagu, zákon v menšom rámci – ale o to účinnejší, pretože by bol ušitý „na mieru“ daného problému? Aby nemusel zbytočne zaťažovať aj tých ľudí, ktorých sa bezprostredne nedotýka?

„Univerzálny“ zákon o núdzovom stave by sa mal upotrebiť len v tak vážnych situáciách, ako je povedzme vojnový konflikt alebo mimoriadna katastrofa v dôsledku dopadu naozaj veľkého meteoritu na naše územie

Po druhé. Vraj – bez núdzového stavu – by mali nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia väčšie prevádzkové problémy, spojené s nemožnosťou pružnejšieho obstarávania zdravotníckych potrieb a pod.

Somarina. – Účinné legislatívne nástroje, na riešenie výnimočných problémov, možno zabezpečiť osobitnými, podobne „adresnými“ zákonmi aj pre iné oblasti verejného života, a nie len pre oblasť zdravotníctva. Len by ich bolo treba dopredu pripraviť a uzákoniť.

Po tretie. Vraj – bez núdzového stavu – by sa problematickejšie zabezpečoval chod tzv. kritickej infraštruktúry (čítankovým príkladom je prevádzka atómových elektrární) ... A to je vec nadmieru dôležitá, lebo – „ide o ľudí“ (v zmysle zabezpečovania nevyhnutných potrieb celého národa).

Veď práve to – že ide o ľudí! Ale naozaj o všetkých ľudí. Teda aj o tých, ktorí „rukolapne“ majú zabezpečovať, a aj zabezpečujú, chod kritickej infraštruktúry. Dokiaľ sú schopní, robia to so všetkou zodpovednosťou, a - keby nechceli - žiaden núdzový stav ich „slúžiť národu“ nedonúti.

A na to, zdá sa mi, predseda ústavnoprávneho výboru akosi pozabudol. Ak sa nemýlim, podľa tejto jeho – zvrátenej – logiky, súčasná vláda potrebuje núdzový stav (okrem iného, aj) nato, aby mohla neobmedzene „znásilňovať“ minoritné rady príslušníkov kritickej infraštruktúry pre (ne)všeobecné blaho ostatných.

Či ... ?

Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.