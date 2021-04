K diskusii k článku blogera M. Droppu „Oči by jedli, ale žalúdok už nevládze“, si považujem za povinnosť verejne zaujať nasledujúce stanovisko. Ako blogujúci „nepredplatiteľ“ SME musím použiť túto (bombasticky vyznievajú) formu.

Robím tak preto, aby som predišiel akýmkoľvek nedorozumeniam, v ktorých by mohlo figurovať moje meno.

Po prvé. –

Nie som (ani som nikdy nebol) držiteľom žiadneho titulu, ktorý by mohol (teoreticky) zvyšovať vážnosť, resp. dôveryhodnosť mojej osoby v očiach verejnosti. V dnešnej dobe, keď „hodnovernostná úloha“ titulov vo všeobecnosti utrpela značnú ujmu, som tomu dokonca rád. Moje schopnosti a znalosti, ktoré som v živote nadobudol, „nevisia na šnúrke“ od nijakého (= žiadneho) titulu a to mi úplne stačí.

Pán Droppa tento fakt aj promptne uviedol na patričnom mieste.

Po druhé. –

Súčasne však, pán Droppa – pre mňa úplne nepochopiteľne – v diskusii k predmetnému článku uvádza ako odkaz formuláciu nasledujúceho znenia (citujem):

„František Cudziš ako hosť v reláciách verejnoprávnej Českej televízie (ČT) - odkaz. m. d.“

Keďže som v živote nebol hosťom v žiadnej televíznej relácii, nieto ešte v relácii verejnoprávnej Českej televízie (ČT), a nechápem ani zmysel onoho odkazu, verejne sa od neho dištancujem. Inými slovami, tvrdím, že som nikdy nevystupoval v žiadnej televízii.

Môžem k tomu doložiť len toľko, že osobne sa nazdávam, že objektívnych dôvodov na moje verejné vystúpenie v televízii je viac než dosť. Žiaľ, v žiadnej televízii – ani len v miestnej TV Liptov – si to neuvedomujú.

Svojho času som mal záujem povedať pár rozumných slov v niektorej z relácii „Pod lampou“ z dielne Štefana Hríba. Aj som mu to trikrát avizoval; moje e-maily zostali bez odpovede. Vlastne, aj to je odpoveď.

Nazdávam sa, že som sa, v súvislosti s akýmkoľvek „hosťovaním“, vyjadril dostatočne presne a jednoznančne.

Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.