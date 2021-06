Marie Curie-Sklodowska vo Vysokých Tatrách pred 110 rokmi

Marie Sklodowska (1867 - 1934) prišla do Vysokých Tatier po prvýkrát ako šestnásťročná varšavská gymnazistka. Keď sa jej staršia sestra, lekárka Bronislawa (1865 - 1939), natrvalo usadila v Zakopanom, bývala tu častým hosťom.

Očividne rada chodila aj do hôr.

Švagor Kazimier Dluski (1855 - 1930) založil v r.1902 vlastné sanatórium na liečbu pľúcnej tuberkulózy v Zakopanom a Marie Curie, v tom čase už materiálne dobre zabezpečená (prvá žena v profesorskom zbore parížskej Sorbonny, nositeľka dvoch Nobelových cien - v r.1903 za fyziku, v r.1911 za chémiu) prispela v roku 1904 finančným darom na jeho dokončenie.

[Keďže sa Dluski a Marie Sklodowska tak dobre poznali, hádam nebude odveci krátka poznámka o Kazimierovi Dluskom a ďalších súvislostiach. Dluski už ako študent Waršavskej univerzity začal byť politicky veľmi aktívny v socialistickom hnutí. Od roku 1881 žil v Paríži, kde študoval politické vedy a medicínu. V Zürichu sa stretol so staršou sestrou Marie Sklodowskej Bronislawou, s ktorou uzavrel manželstvo v septembri 1891. Keď v roku 1897 navštívil Dłuski Zakopané na poľskej strane Vysokých Tatier, rozhodol sa tam otvoriť veľké moderné sanatórium na liečbu tuberkulózy. K finančnej podpore svojho projektu sa mu podarilo spresvedčiť okrem Marie Curie-Sklodowskej napríklad aj najväčšieho poľského prozaika Henryka Sienkiewicza (1846 - 1916), a tiež štátnika a diplomata Ignacya Jana Paderewského (1860 - 1941). Sanatórium sa otvorilo v roku 1902. Dłuski bol jeho riaditeľom šestnásť rokov a vydal sériu vedeckých prác v oblasti tuberkulózy.

Na slovenskej strane Vysokých Tatier, približne v tom istom období a v podobnom vednom obore, pôsobil Kežmarčan Vojtech Alexander (1857 - 1916), ktorý ako prvý už v roku 1896 robil röntgenologické pokusy. Zhotovil sériu snímok embryonálneho vývinu človeka a podrobne rozobral vývoj pľúcnej tuberkulózy.]

Marie Curie-Sklodowska verná Poľsku i Vysokým Tatrám

Hoci od roku 1891 žila trvalo v Paríži, ostávala verná svojim zakopanským príbuzným, priateľom i Vysokým Tatrám. Spoľahlivou partnerkou sa jej časom stala neter Helena Dluska (1892 - 1922), popredná ženská priekopníčka športového horolezectva vo Vysokých Tatrách. V r.1899 vystúpila Marie Curie aj s manželom Pierrom na vrchol Rysov (2 499 m) a Pierre, očarený nádherou výhľadu, jej vraj povedal: „Táto zem je ozaj veľmi krásna a teraz už chápem, že ju tak miluješ.“

Marie Curie-Sklodowska s dcérami Irenou a Evou. (Prevzaté z internetu.)

Marii Curie záležalo na tom, aby si Vysoké Tatry obľúbili aj jej dcéry Irena a Eva a napríklad v roku 1911 strávila aj s nimi, v spoločnosti netere Heleny Dluskej, jej sesternice a horolezeckej partnerky Ireny Pawlewskej (1892 - 1982) a študenta geológie Waleryho Goetela (1889 - 1972) niekoľko dní v oblasti Kriváňa (2 495 m). Inokedy chodili zas pri Popradskom plese.

